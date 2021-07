LIVE Camila Giorgi-Pliskova 4-3, Olimpiadi Tennis in DIRETTA: l’azzurra resta avanti di un break (Di martedì 27 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-3 resta avanti LA Giorgi, AIUTATA SEMPRE DAL SERVIZIO E PERFETTA DA FONDO! 40-15 Sbaglia di rovescio la Pliskova, due palle game Giorgi. 30-15 Dritto vincente della Giorgi, bravissima a spingere da subito! 15-15 Errore con il dritto in larghezza della Giorgi. 15-0 Parte bene la Giorgi con un rovescio profondo che la ceca non controlla. 4-3 Ottimo servizio della Pliskova, che poi viene a rete a prendersi il punto. 40-15 Doppio fallo Pliskova. 40-0 ... Leggi su oasport (Di martedì 27 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-3LA, AIUTATA SEMPRE DAL SERVIZIO E PERFETTA DA FONDO! 40-15 Sbaglia di rovescio la, due palle game. 30-15 Dritto vincente della, bravissima a spingere da subito! 15-15 Errore con il dritto in larghezza della. 15-0 Parte bene lacon un rovescio profondo che la ceca non controlla. 4-3 Ottimo servizio della, che poi viene a rete a prendersi il punto. 40-15 Doppio fallo. 40-0 ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Camila Giorgi-Pliskova Olimpiadi Tennis in DIRETTA: la pioggia fa slittare il programma - #Camila #Giorgi-Plis… - zazoomblog : LIVE Camila Giorgi-Pliskova Olimpiadi Tennis in DIRETTA: la pioggia fa slittare il programma - #Camila #Giorgi-Pli… - zazoomblog : LIVE Camila Giorgi-Pliskova Olimpiadi Tennis in DIRETTA: l’azzurra cerca l’impresa per volare ai quarti - #Camila… - zazoomblog : LIVE Camila Giorgi-Pliskova Olimpiadi Tennis in DIRETTA: l’azzurra cerca l’impresa per volare ai quarti - #Camila… - livetennisit : Giochi Olimpici di Tokyo 2020: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 4. In campo Camila Giorgi (LIVE) -