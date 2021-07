La storia di nonna Maria: guarisce dal covid e si ritrova ricca: ecco perché (Di martedì 27 luglio 2021) È un po’ il sogno di molti, soprattutto bambini, trovare all’improvviso un tesoro nascosto che ci cambi la vita, e a volte queste cose accadono davvero, come ci racconta il Corriere della Sera a gennaio di quest’ anno. La persona di cui riporta l’incredibile storia è una donna di ben 98 anni, nonna Maria, che lo scorso novembre ha contratto il covid per fortuna in forma lieve e a cui i medici per questo avevano raccomandato di non uscire e di stare a riposo. La scoperta Ma le donne della vecchia guardia nessuno le tiene ferme, e così la nonnina, moglie di un ufficiale dell’Esercito in pensione, che vive assieme ... Leggi su viaggiarealverde (Di martedì 27 luglio 2021) È un po’ il sogno di molti, soprattutto bambini, trovare all’improvviso un tesoro nascosto che ci cambi la vita, e a volte queste cose accadono davvero, come ci racconta il Corriere della Sera a gennaio di quest’ anno. La persona di cui riporta l’incredibileè una donna di ben 98 anni,, che lo scorso novembre ha contratto ilper fortuna in forma lieve e a cui i medici per questo avevano raccomandato di non uscire e di stare a riposo. La scoperta Ma le donne della vecchia guardia nessuno le tiene ferme, e così la nonnina, moglie di un ufficiale dell’Esercito in pensione, che vive assieme ...

Advertising

ParisEmanuele : @UPAS_Rai Sta diventando veramente squallida la storia tra la nonna e il ragazzo con il complesso di Edipo veramente vomitevole! - ullalamenefrego : 'appoggiavi la testolina sulla mia spalla, chiudevi gli occhietti e cosa voleva dire? Voleva dire che avevi sonno,… - ZeniaConfusa : @ProsciuttellaVu @luisaMononoke @NFratoianni @Sinistrait_ @SianiPaolo Non ero sposata né fidanzata né avevo figli e… - GaiaGuasp : Questa storia è anche mia, in parte. Nella parte degli ultimi 5 anni. Protagonisti: mia nonna >90a , pensione 200/m… - niccoloslaugh : Breve storia triste: sono a pranzo da nonna, le ho detto che non mangio carne e pesce e lei aveva preparato fettine… -

Ultime Notizie dalla rete : storia nonna #Storiedadivano: successo ieri sera a Matera per il concorso di scrittura con Luca Bianchini ... è stata la storia di Francesca Mazzoni che, in 100 parole, ha raccontato un ricordo legato ai suoi nonni. Un aneddoto che, nella sua semplicità, quello di portare "ogni giorno il caffè alla nonna ...

Imperia, Fabio Genovesi presenta 'Il calamaro gigante' ... "colei che da sola ha cambiato la storia della Terra", e del suo cagnolino Tray ", alla storia privata di sua nonna Giuseppina, che a cena parlava con il marito morto da anni, della compagna delle ...

Nonni e nipoti: la storia di un rapporto decisivo per il futuro Vatican News Primo campione olimpico del Surf è il brasiliano Ferreira Batte in finale giapponese Igarashi. 'Dio ha realizzato mio sogno. Oro donne agli Usa, vince hawaiana Moore (ANSA) ...

Il primo campione olimpico di Surf è il brasiliano Ferreira E' il brasiliano Italo Ferreira, uno dei favoriti della vigilia, il primo campione olimpico nella storia del Surf. Nella finale di oggi dei Giochi di Tokyo ha battuto il giapponese Kanoa Igarashi. "Di ...

... è stata ladi Francesca Mazzoni che, in 100 parole, ha raccontato un ricordo legato ai suoi nonni. Un aneddoto che, nella sua semplicità, quello di portare "ogni giorno il caffè alla...... "colei che da sola ha cambiato ladella Terra", e del suo cagnolino Tray ", allaprivata di suaGiuseppina, che a cena parlava con il marito morto da anni, della compagna delle ...Batte in finale giapponese Igarashi. 'Dio ha realizzato mio sogno. Oro donne agli Usa, vince hawaiana Moore (ANSA) ...E' il brasiliano Italo Ferreira, uno dei favoriti della vigilia, il primo campione olimpico nella storia del Surf. Nella finale di oggi dei Giochi di Tokyo ha battuto il giapponese Kanoa Igarashi. "Di ...