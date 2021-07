Juventus, ci siamo: nuova cessione in attacco, rimarrà in Serie A (Di martedì 27 luglio 2021) Juventus – Con un post apparso sui propri profili social, il giornalista Giovanni Albanese ha fornito ragguagli importanti circa la chiusura dell’operazione Pjaca-Torino. Con l’esterno che domani sosterrà le visite mediche con i granata, prima di apporre la firma sul suo nuovo contratto. Negli ultimi giorni erano stati compiuti passi in avanti importanti per la cessione del croato, che in bianconero non è mai riuscito ad esplodere, soprattutto per i numerosi infortuni di cui è rimasto vittima. Juventus, Pjaca verso il Torino Operazione che quasi sicuramente si è chiusa con la formula del prestito con diritto di riscatto, anche se servirà ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 27 luglio 2021)– Con un post apparso sui propri profili social, il giornalista Giovanni Albanese ha fornito ragguagli importanti circa la chiusura dell’operazione Pjaca-Torino. Con l’esterno che domani sosterrà le visite mediche con i granata, prima di apporre la firma sul suo nuovo contratto. Negli ultimi giorni erano stati compiuti passi in avanti importanti per ladel croato, che in bianconero non è mai riuscito ad esplodere, soprattutto per i numerosi infortuni di cui è rimasto vittima., Pjaca verso il Torino Operazione che quasi sicuramente si è chiusa con la formula del prestito con diritto di riscatto, anche se servirà ...

Advertising

GoalItalia : Dybala-Juventus, ci siamo: l’agente dell’argentino è in Italia, entra nel vivo la trattativa per il rinnovo ???? - JUVENTUS_LIFE11 : RT @NonCliente: ?? LA JUVE SIAMO NOI. ?? - persemprecalcio : ?? Marko #Pjaca è ad un passo dal #Torino. Nella giornata odierna la squadra di Urbano #Cairo e la #Juventus hanno… - ninja2475 : RT @Juventina962: Agnelli: «Ho tanta voglia di guidare la Juventus, sia in campo che fuori. C'è grande concentrazione» E noi te ne siamo g… - siamo_la_Roma : ?? #Allegri ha parlato in conferenza stampa per la sua presentazione ?? 'In #SerieA ci sono allenatori importanti com… -