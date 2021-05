Paradise City: Bruce Willis e John Travolta di nuovo insieme (Di sabato 15 maggio 2021) Deadline riporta che Bruce Willis e John Travolta reciteranno di nuovo insieme per la prima volta in 27 anni nel film d’azione diretto da Chuck Russell Paradise City. La produzione inizia questo lunedì a Maui, Hawaii. Di cosa parla Paradise City? Willis interpreta il cacciatore di taglie rinnegato, Ryan Swan, che deve farsi strada nel mondo del crimine hawaiano per vendicarsi del boss, interpretato da Travolta, che ha ucciso suo padre. Mi è stato detto che il progetto è classificato come simile a Miami Vice ma con cacciatori di taglie invece che poliziotti. L’attrice e modella thailandese Praya Lundberg ha ottenuto il ruolo femminile da protagonista. I precedenti Sebbene ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 15 maggio 2021) Deadline riporta chereciteranno diper la prima volta in 27 anni nel film d’azione diretto da Chuck Russell. La produzione inizia questo lunedì a Maui, Hawaii. Di cosa parlainterpreta il cacciatore di taglie rinnegato, Ryan Swan, che deve farsi strada nel mondo del crimine hawaiano per vendicarsi del boss, interpretato da, che ha ucciso suo padre. Mi è stato detto che il progetto è classificato come simile a Miami Vice ma con cacciatori di taglie invece che poliziotti. L’attrice e modella thailandese Praya Lundberg ha ottenuto il ruolo femminile da protagonista. I precedenti Sebbene ...

