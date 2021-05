Caso Gregoretti, no al processo per Salvini: lo ha deciso il GUP di Catania (Di venerdì 14 maggio 2021) La notizia è sicuramente rilevante, se consideriamo il polverone che ha sollevato negli ultimi mesi, negli ambienti della politica italiana e non solo. Stiamo parlando del notissimo Caso Gregoretti, questo il nome della nave della marina militare italiana che nel luglio 2019 soccorse 116 persone al largo del Mediterraneo, restando però ferma per giorni nel porto di Augusta, a seguito della decisione sul divieto di sbarco, prevista dall'allora numero uno del Viminale. Per questa ragione Matteo Salvini fu indagato con l'accusa di sequestro di persona, arresto illegale e abuso d'ufficio. Tutte accuse cadute, dopo il provvedimento del GUP di Catania, Nunzio Sarpietro, che ha stabilito che il leader della Lega non andrà a processo. Vediamo dunque più nel dettaglio le ultime sul Caso ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 14 maggio 2021) La notizia è sicuramente rilevante, se consideriamo il polverone che ha sollevato negli ultimi mesi, negli ambienti della politica italiana e non solo. Stiamo parlando del notissimo, questo il nome della nave della marina militare italiana che nel luglio 2019 soccorse 116 persone al largo del Mediterraneo, restando però ferma per giorni nel porto di Augusta, a seguito della decisione sul divieto di sbarco, prevista dall'allora numero uno del Viminale. Per questa ragione Matteofu indagato con l'accusa di sequestro di persona, arresto illegale e abuso d'ufficio. Tutte accuse cadute, dopo il provvedimento del GUP di, Nunzio Sarpietro, che ha stabilito che il leader della Lega non andrà a. Vediamo dunque più nel dettaglio le ultime sul...

