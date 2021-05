Tennis: Sonego elimina Thiem e vola ai quarti agli Internazionali (Di giovedì 13 maggio 2021) Dopo tre ore e mezza e un match - point annullato, avanza il torinese che se la vedrà con Rublev ROMA - Lorenzo Sonego compie l'impresa e continua a tenere in corsa il Tennis azzurro agli ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 13 maggio 2021) Dopo tre ore e mezza e un match - point annullato, avanza il torinese che se la vedrà con Rublev ROMA - Lorenzocompie l'impresa e continua a tenere in corsa ilazzurro...

Advertising

SuperTennisTv : LORENZO in SEMIFINALE agli #IBI21! ?? STRATOSFERICO Sonego alla sua prima SF in un Masters 1000! ???? #tennis… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS MASTERS 1000 ROMA, SONEGO IN SEMIFINALE Battuto Rublev in tre set (3-6, 6-4, 6-3) ??… - Coninews : SONEGO DA IMPAZZIREEEEE! ?? Battuto Andrey Rublev in rimonta 3-6 6-4 6-3! Lorenzo #Sonego è in SEMIFINALE agli… - GianlucaTizi : Comunque vada stasera in semifinale agli Internazionali di Roma contro il 'mostro' Djokovic, grazie 'Tennis Kid' Lo… - MercRF : RT @lorenzofares: SONEGO, SEI NELLA STORIA! ?????? 14 anni dopo Filippo Volandri un italiano in SF agli @InteBNLdItalia ? Lorenzo #Sonego ????… -