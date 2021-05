Covid: in provincia Milano 622 nuovi positivi, 250 a Varese (Di giovedì 6 maggio 2021) Milano, 6 mag. (Adnkronos) - Sono 622 i nuovi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Milano, di cui 232 a Milano città. Secondo i dati della Regione Lombardia, i nuovi casi a Bergamo sono 242, a Brescia 206, a Como 186, a Cremona 105, a Lecco 57, a Lodi 25, a Mantova 100, a Monza e Brianza 174, a Pavia 84, a Sondrio 47 e a Varese 250. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021), 6 mag. (Adnkronos) - Sono 622 ial coronavirus registrati nelle ultime 24 ore indi, di cui 232 acittà. Secondo i dati della Regione Lombardia, icasi a Bergamo sono 242, a Brescia 206, a Como 186, a Cremona 105, a Lecco 57, a Lodi 25, a Mantova 100, a Monza e Brianza 174, a Pavia 84, a Sondrio 47 e a250.

