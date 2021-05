Biden “infiamma” l’economia Usa | che conseguenze ci saranno?

(Di martedì 4 maggio 2021) Rafforzamento delle filiere industriali interne, rilancio delle infrastrutture, rafforzamento del welfare, potenziamento della sanità, garanzie anticrisi, stimoli alla ripresa economica oggigiorno trainata dalla ripresa delle attività legata alla campagna vaccinale, lotta alle disuguaglianze. In un concetto: costruire una nuova America. I piani economici dell’amministrazione di Joesono ampi, senza precedenti in termini di risorse impiegate e decisamente impegnativi. Senza InsideOver.

Ultime Notizie dalla rete : Biden infiamma

Tra le altre cose, il dibattito sulla tassonomiada anni attorno alla classificazione dell'...verde europeo europeo precede di un giorno il summit internazionale sul clima voluto da Joe,...Uno dei pilastri dell'amministrazione, non è un mistero, è il ritorno dell'energia pulita al centro dell'agenda americana, contrariamente a quanto avvenuto con Donald Trump . Ed è per questo ...ll presidente americano Joe Biden nel corso del colloquio telefonico col leader turco Recep Tayyip Erdogan ha confermato che nelle prossime ore riconoscerà il genocidio armeno del 1915 ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Usa, Biden riconosce il genocidio degli armeni. Ira della Turchia: 'Non prendiamo lezioni' ...