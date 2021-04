Al - Khelaifi prende il posto di Agnelli: è il nuovo presidente Eca (Di mercoledì 21 aprile 2021) Nasser Al - Khelaifi è il nuovo presidente Eca, l'associazione dei club europei. Il numero uno del Psg succede ad Andrea Agnelli, che si era dimesso in seguito all'annuncio dell'entrata della ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 21 aprile 2021) Nasser Al -è ilEca, l'associazione dei club europei. Il numero uno del Psg succede ad Andrea, che si era dimesso in seguito all'annuncio dell'entrata della ...

