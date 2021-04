Festival di arte contemporanea all’aperto nelle Fiandre | l’idea di viaggio che fa bene alla mente

Leggi su viagginews

(Di giovedì 15 aprile 2021) Un’estate piena die culturacon treinternazionali dedicati all’. Per chi ha voglia di viaggiare questo momento storico che stiamo vivendo è veracomplicato. Eppure in molti paesi, come le, si pensa giàripnza e le amministrazioni comunali, così come gli uffici turistici, stanno ideando delle manifestazioni L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com