Moviola Borussia Dortmund Manchester City | l’episodio chiave del match

(Di mercoledì 14 aprile 2021)delvalido per il ritorno dei quarti della Champions League 2020/21:delladeltra, valido per il ritorno della Champions League 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro spagnolo Del Cerro Grande.DELIn aggiornamento. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : Manchester City Borussia Dortmund 2-1: cronaca e tabellino - CalcioNews24 : Moviola Manchester City Borussia Dortmund: l’episodio chiave del match -

Ultime Notizie dalla rete : Moviola Borussia

Calcio News 24

... sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live Al 'Signal Iduna Park',Dortmund e Manchester City si affrontano nel match valido per il ritorno dei quarti di Champions League 2020/21.... Bernardo Corradi, Sandro Sabatini e Graziano Cesari per tutti i casi da. Dove vederla in ... con ampie sintesi di "Liverpool - Real Madrid" e "Dortmund - Manchester City", sono ...Martedì 13 aprile, alle ore 21.00, su Canale 5 torna la Champions League. In esclusiva in chiaro, il ritorno dei quarti di finale ...A seguire, sempre sulla rete diretta da Giancarlo Scheri, “Champions League Live”, post-partita condotto da Alberto Brandi con ospiti in studio Fabrizio Ravanelli, Bernardo Corradi, Sandro Sabatini e ...