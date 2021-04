In Usa bloccato il vaccino Jonhson&Johnson per soli 6 casi di trombosi su 6,8 mln di dosi (Di martedì 13 aprile 2021) Dopo il caos sul vaccino AstraZeneca, oggi scoppia un'analoga grana per quello prodotto dalla Johnson&Johnson a pochi giorni dal suo debutto in Italia. La Food and Drug administration statunitense e i ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 13 aprile 2021) Dopo il caos sulAstraZeneca, oggi scoppia un'analoga grana per quello prodotto dalla Johnson&Johnson a pochi giorni dal suo debutto in Italia. La Food and Drug administration statunitense e i ...

Advertising

bulgi81 : Johnson & Johnson bloccato in USA dopo 6 casi di trombosi su 6,8 milioni di dosi somministrate. Mi piacerebbe saper… - ValdanoMarco : @MassimilianRic Ho sentito che ci sono stati diversi casi di trombosi come astra Zeneca ma il governo usa non ha bl… - Teresat73540673 : Australia e USA hanno bloccato le forniture - CeoBru : RT @Gianmar26145917: Sono bloccato dal 'nobil'uomo' #AlessandroGassmann ma mi dicono abbia cancellato il twett dove si vantava di aver denu… - Giorgio28018594 : Mentina la TG insiste sul fatto che in USA hanno bloccato il vaccino johnson & johnson per soli sei casi uno sono… -