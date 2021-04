Leicester | quattro calciatori organizzano una festa clandestina | si nascondono al buio per sfuggire alla polizia

(Di lunedì 12 aprile 2021) Una bravata potrebbe costare carissima adel Liecester, nel dettaglio avrebbero organizzato unae poi provato a. La squadra è reduce da due partite deludenti, prima contro il Manchester City e poi con il West Ham. Nel complesso la stagione continua ad essere ottima, il Lecester occupa la terza posizione in classifica, ma anche la qualificazione in Champions League è a rischio. Le prossime partite saranno fondamentali, a partire da quella contro il West Bromwich. La squadra però deve fare i conti con qualche problema fuori dal campo che rischia di condizionare il rendimento nelle prossime partite. LadeidelFoto di Tim Keeton / ...

Tuttavia, igiocatori delnon sono sfuggiti alla furia di Rodgers , che li ha esclusi dal match con il West Ham : ' le persone coinvolte si sono scusate per la loro mancanza di ...Il Milan di Stefano Pioli ha un obiettivo importante da conseguire: entrare nelle primeposizioni della classifica per qualificarsi al tabellone principale di Champions League. I ...il...Inoltre sugli Europei di calcio Vezzali ha detto: «Mi adopererò con tutta me stessa affinché possa essere dato il via libera per disputare queste quattro partite in Italia ... organizzarono una festa ...Quattro calciatori del Leicester sono stati esclusi dal match di Premier League contro il West Ham a causa di una festa.