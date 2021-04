Advertising

rtl1025 : ??#Campania, #ValleDAosta e #Puglia dovrebbero restare regioni rosse, #Sardegna da arancione dovrebbe invece passare… - Agenzia_Ansa : Dal 12 Aprile sei Regioni tornano in arancione. Sono Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Pi… - MariaFCarnea : CALABRIA: rimanga zona rossa, almeno nei comportamenti di ognuno! - italiaserait : Calabria zona arancione da lunedì 12: regole e spostamenti, cosa cambia - PasquyDanae : Quindi la Calabria dovrebbe tornare in zona arancione ..a questo punto credo di vivere in una realtà parallela..opp… -

Ultime Notizie dalla rete : Calabria zona

La seconda ordinanza dispone il passaggio in area arancione per le Regioni, Emilia Romagna,... Inoltre, per effetto del Decreto Legge del 1 Aprile 2021 , alle Regioni ingialla si ...Firmata l'ordinanza che recepisce il provvedimento del 9 aprile del ministro della Salute Speranzaarancione da lunedì 12 aprile . Il presidente della Regione, Nino Spirlì, ha firmato l'ordinanza n. 22, che recepisce il provvedimento dello scorso 9 aprile con il quale il ministro ...Calabria zona arancione da lunedì 12 aprile. Il presidente della Regione, Nino Spirlì, ha firmato l’ordinanza n. 22, che recepisce il provvedimento dello scorso 9 aprile con il quale il ministro della ...La prima ordinanza dispone il passaggio in area rossa per la Regione Sardegna. La seconda ordinanza dispone il passaggio in area arancione per le Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giuli ...