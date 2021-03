NBA | frattura al polso | LaMelo Ball termina la stagione

Leggi su oasport

(Di lunedì 22 marzo 2021) Si conclude in anticipo, e non proprio nel modo desiderato, ladi. Il play degli Charlotte Hornets, alla sua primain NBA con i galloni di terza scelta assoluta all’ultimo draft, è costretto a fermarsi per unaaldestro. Il classe 2001 di Anaheim si è procurato l’infortunio nella sfida di sabato scorso con i Los Angeles Clippers. Nei prossimi giorniincontrerà a New York la specialista Michelle Carlson per definire i tempi di recupero. Nelle 41 partite disputate, il rookie ha viaggiato a una media di 16 punti, 6 rimbalzi e 6 assist di media, inserendosi come il principale favorito per il premio di Rookie of the Year, con Anthony Edwards quale principale rivale. Gli Hornets viaggiano al momento in ottava posizione nella ...