La consulenza Mckinsey al Mef è il volto liberista di Draghi (Di lunedì 8 marzo 2021) di Gianluigi Paragone. Lo stato comatoso del dibattito politico e giornalistico italiano – quello che per numero di talk dicono non avere pari – è talmente profondo che l’esternalizzazione della grande occasione, dell’ultimo treno che passa, del gesto d’amore dell’Europa verso l’Italia (per usare le parole che ho ascoltato in aula in questi mesi), è passata quasi sotto silenzio. Mi riferisco alla consulenza che il governatore dell’Italia Mario Draghi ha assegnato proprio sul Recovery Plan alla società di consulenza Mckinsey, mangiandosi in un solo boccone tutte le strutture dirigenziali del Mef, le quali come al solito lavoreranno per conto terzi. Quando, citando Federico Caffé, definii Draghi un incappucciato della finanza provocando le ire dell’aula ho solo anticipato l’idea culturale e ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 8 marzo 2021) di Gianluigi Paragone. Lo stato comatoso del dibattito politico e giornalistico italiano – quello che per numero di talk dicono non avere pari – è talmente profondo che l’esternalizzazione della grande occasione, dell’ultimo treno che passa, del gesto d’amore dell’Europa verso l’Italia (per usare le parole che ho ascoltato in aula in questi mesi), è passata quasi sotto silenzio. Mi riferisco allache il governatore dell’Italia Marioha assegnato proprio sul Recovery Plan alla società di, mangiandosi in un solo boccone tutte le strutture dirigenziali del Mef, le quali come al solito lavoreranno per conto terzi. Quando, citando Federico Caffé, definiiun incappucciato della finanza provocando le ire dell’aula ho solo anticipato l’idea culturale e ...

