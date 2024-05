(Di lunedì 13 maggio 2024) Arezzo, 13 maggio 2024 – : era della seconda guerra mondiale. Complice il livello dell’acqua particolarmente basso in questo periodo di secca, nei giorni scorsi è affiorato unbellico nel comune di Monte San Savino in località Molinello Verniana. Lo ha scoperto un residente che lo ha segnalato alle Forze dell’Ordine locali. Le operazioni di recupero della granata d’artiglieria da 37 mm di nazionalità americana sono state effettuate dagli artificieri dell’Esercito provenienti dal 2° Reggimento Genio Pontieri e si sono svolte con la massima urgenza per evitare che le piogge previste nelle prossime ore provocando l’innalzamento delle acque delpotessero rendere impossibile l’individuazione esatta dell’. La granata è stata rimossa in sicurezza e trasportata presso una zona idonea, dov’è stata definitivamente ...

Disinnescato un ordigno inesploso emerso dal greto del torrente Roncale - Disinnescato un ordigno inesploso emerso dal greto del torrente Roncale - Arezzo, 13 maggio 2024 – Disinnescato un ordigno inesploso emerso dal greto del torrente Roncale : era della seconda guerra mondiale. Complice il livello dell’acqua particolarmente basso in questo ...

La mina a scoppio ritardato di Genova e la missione europea di Xi - La mina a scoppio ritardato di Genova e la missione europea di Xi - Lo scorso fine settimana è stato caratterizzato da diversi eventi che lo hanno reso assimilabile all’arco di tempo che impiegano gli artificieri quando devono disinnescare un ordigno bellico inesploso ...

Roccadaspide: 2 alberi in memoria dei carabinieri morti nell’incidente di Campagna - Roccadaspide: 2 alberi in memoria dei carabinieri morti nell’incidente di Campagna - In località Borgo Cavallo, nel comune di Roccadaspide, sono stati piantumati due alberi in memoria di Francesco Pastore e Francesco Ferraro, i due giovani carabinieri morti in servizio nel tragico inc ...