(Di lunedì 13 maggio 2024) per aver abbandonato la figlia di 18 mesi per una settimana intera per la morte della figlia, la piccola Diana di 18 mesi, lasciata per una settimana in casa da sola senza assistenza. In primo grado per la donna è arrivato il massimo della pena. I giudici hanno stabilito la piena colpevolezza della donna e riconosciuto le eventuali aggravanti. Questa mattina, l’avvocato difensore della donna aveva chiesto l’assoluzione per la propria assistita: “Non è nostro compito dare giudizi morali su, vi chiedo l’assoluzione. È evidente che non volesse uccidere la bambina”, ha dettoPontenani, legale dell’imputata. “ha avuto un’infanzia terribile, è cresciuta nell’incuria e nell’abbandono. È innegabile che già all’asilo avesse dei problemi”, ha proseguito la legale. «...

Durante il processo per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di 18 mesi, Alessia Pifferi ha fatto dichiarazioni spontanee. «Ero una bambina isolata, non avevo amici, avevo un insegnante di sostegno- Non sono né un'assassina né un mostro, ...

La madre di Alessia Pifferi appare come una donna ferita: "Mia figlia è sempre mia figlia. Le ho dato casa mia, bastava che lo diceva e la bambina me la portavo via io". Le sue parole il giorno della richiesta di ergastolo per la figlia Alessia ...

Ergastolo ad Alessia Pifferi per la morte della figlia Diana - Ergastolo ad Alessia pifferi per la morte della figlia Diana - Alessia pifferi è stata condannata all'ergastolo per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di 18 mesi, abbandonata a casa da sola per 6 giorni nel luglio del 2022. Lo ha deciso oggi la Corte ...

Abbandona la figlia di 18 mesi sola in casa: ergastolo ad Alessia Pifferi per morte di Diana - Abbandona la figlia di 18 mesi sola in casa: ergastolo ad Alessia pifferi per morte di Diana - Alessia pifferi è stata condannata all’ergastolo per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di 18 mesi, abbandonata a casa da sola per 6 giorni nel luglio del 2022. Lo ha deciso oggi la Corte ...

Alessia Pifferi condannata all’ergastolo, “lucida e bugiarda” mentre figlia Diana moriva. La madre: “Deve pagare” - Alessia pifferi condannata all’ergastolo, “lucida e bugiarda” mentre figlia Diana moriva. La madre: “Deve pagare” - Ergastolo. Questa la decisione dei giudici della Corte d’assise di Milano nei confronti di Alessia pifferi, la mamma 38enne ...