Autogol Sugar Tax | mini gettito - ma grande danno per un settore che dà lavoro a 84mila persone

(Di lunedì 13 maggio 2024) Messo alle strette tra il buco nei conti pubblici scavato del Superbonus progettato da Giuseppe Conte e il nuovo Patto di Stabilità Ue, l’esecutivo Meloni ha bisogno di fare cassa. Così vuole far partire laTax. La norma, ereditata dalla Legge di Bilancio 2020, appare però unper il nostro Paese, che aggiunge così un’altra imposta a una tassazione opprimente. Vediamo perché con il presidente di Assobibe, Giangiacomo Pierini. Presidente Pierini, laTax prevede da luglio un prelievo pari a 5 euro per ettolitro nelle bevande zuccherate oppure di 0,13 euro al chilo per i prodotti da diluire. Dal prossimo anno poi l’imposta raddoppierà. Che cosa significa per il?“Significa una batosta nel momento di picco della produzione e della vendita, l’estate: un incremento della pressione fiscale del 14% ...