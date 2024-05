Omicidio Yara Gambirasio - i legali di Bossetti visionano i reperti per la prima volta

(Di lunedì 13 maggio 2024) Bergamo – È cominciata in tribunale a Bergamo, davanti alla Corte d'assise, l'udienza in cui per ladi Massimo, condannato definitivamente all'ergastolo per l'di, potranno visionare idell'inchiesta. Gli avvocati della difesa Claudio Salvagni e Paolo Camporini avevano chiesto delle nuove analisi sui, in particolare sui leggings e sugli slip da cui fu tratta la traccia di Dna considerata la prova regina a carico del muratore di Mapello. La Cassazione aveva però respinto la richiesta, permettendo alla difesa solo di poterli visionare. In aula, oltre ai difensori e i consulenti, anche la pm Letizia Ruggeri, il procuratore aggiunto facente funzione Maria Cristina Rota ...

