Bologna, 13 maggio 2024 – Dopo un fine settimana quasi estivo torna il maltempo in Emilia Romagna , con tanto di Allerta meteo gialla per domani, martedì 14 maggio, per temporali in tutta la regione. Il bollettino della Protezione civile è valido ...

Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’ allerta con validità dalle 14 per sei ore. Si fa riferimento a “precipitazioni: da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Puglia settentrionale, con ...

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 14 maggio: le regioni a rischio - Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 14 maggio: le regioni a rischio - Il maltempo si abbatte sull'Italia e la Protezione civile ha emesso un nuovo avviso di allerta meteo valutando per la giornata di domani, martedì 14 maggio ...

Torna il maltempo, e per domani è allerta gialla per temporali - Torna il maltempo, e per domani è allerta gialla per temporali - allerta GIALLA - diramata dalla protezione civile - per temporali nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN. Per la giornata di martedì 14 maggio sono previste condizioni favorevoli allo sv ...

MALTEMPO. ALLERTA GIALLA PER TEMPORALI - MALTEMPO. allerta GIALLA PER TEMPORALI - (mi-lorenteggio.com) Milano, 13 maggio 2024 – Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha emanato un’allerta meteo gialla (rischio ordinario) per temporali a partire dalle ore ...