Formia Taglio del nastro per la mostra BOOM! dalla Occupazione alla Liberazione

Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) in Italia, istituito nel 1978, ha rappresentato per decenni un pilastro fondamentale per la salute e il benessere della popolazione, oltre che il rispetto del nostro Paese nei confronti dei diritti umani ...

Ergastolo ad Alessia Pifferi, abbandonò la figlia di 18 mesi per una settimana - Ergastolo ad Alessia Pifferi, abbandonò la figlia di 18 mesi per una settimana - Come richiesto dall’accusa Alessia Pifferi è stata condannata all’ergastolo per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di 18 mesi, abbandonata a casa da sola per 6 giorni nel luglio del 2022.

“Occupazione e imprese nella provincia di Messina: quali prospettive per il welfare”, all’Unime la presentazione dello studio - “occupazione e imprese nella provincia di Messina: quali prospettive per il welfare”, all’Unime la presentazione dello studio - Nell’estate dello scorso anno la Uil Messina guidata dal segretario generale Ivan Tripodi siglò un accordo di collaborazione con il Centro di ricerca sui bilanci aziendali del dipartimento di Economia ...

Italia, le mamme laureate trovano lavoro più facilmente. I dati - Italia, le mamme laureate trovano lavoro più facilmente. I dati - Il tasso di occupazione di quelle che hanno una laurea e dei figli è maggiore rispetto a quelle con laurea, ma senza figli: 82,5% contro il 79,2%. Favorite sarebbero le donne che vivono in nuclei fami ...