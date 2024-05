Simeone: “Voluto fortemente Napoli, ci sto benissimo. Il gol in Champions emozionante” - simeone: “Voluto fortemente napoli, ci sto benissimo. Il gol in Champions emozionante” - ForzAzzurri.net - simeone protagonista di un Q&O proposto dal napoli, si è prestato al gioco attraverso il canale Youtube del club azzurro ...

Napoli, Simeone: “La cazzimma mi rappresenta, papà il mio idolo” - napoli, simeone: “La cazzimma mi rappresenta, papà il mio idolo” - Giovanni simeone si racconta ai canali social del napoli: "Ho sempre sognato questa maglia. La cazzimma mi rappresenta".

Simeone: "Voluto fortemente Napoli, qui sto benissimo! Che emozione il primo gol in Champions! Sullo Scudetto..." - simeone: "Voluto fortemente napoli, qui sto benissimo! Che emozione il primo gol in Champions! Sullo Scudetto..." - Come si descriverebbe Giovanni simeone in una sola parola "Sono una persona trasparente", dice il Cholito, protagonista di un Q&A ...