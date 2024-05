Prodotti - condizion - modalità | cosa sapere sul diritto alla riparazione

Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva, il 23 aprile, la direttiva sul “ diritto alla riparazione ” per i consumatori . Le norme, passate con 584 voti favorevoli, 3 contrari e 14 astensioni, forniscono chiarimenti sull’obbligo per i ...

Al giorno d'oggi, dopo un acquisto di un prodotto, la garanzia legale ha una validità di 24 mesi: qualora, entro questo lasso di tempo, si verifichi un malfunzionamento o un guasto, è il venditore a ...

Non capita spesso, ma talvolta i prodotti si rompono, anche prima del termine del ... il cliente ha deciso di inviare la scheda ad ASUS per una riparazione. La GPU era stata pagata 2.799 dollari ...

Diritto alla riparazione, l'Europa cambia tutto: dalla tv agli smartphone, ecco come funziona - Le regole attuali e la nuova direttiva europea, che obbliga i produttori e non più i venditori a intervenire. Ecco quando scattano le novità e le regole per ...