MotoGP | GP Francia - Jorge Martin | Fine settimana perfetto

(Di lunedì 13 maggio 2024) Ilappena trascorso è stato senza dubbio quello die lui ha giustamente voluto scrivere il suo nome come trionfatore prima nella sprint race e poi nella gara più lunga. Fin dalle prove libere, al netto di qualche difficoltà magari nelle qualifiche poi risolta, lo spagnolo ha tenuto bene la leadership e ha consolidato il primo posto nella classifica generale, dando anche un buon margine di stacco a colui che gli ha conteso il titolo tutto l’anno la stagione scorsa, ovvero Pecco Bagnaia. Intanto al termine del GP diha parlato ai media presenti. Ecco quali sono state le sue parole.: “Felice di aver vinto la gara con Marquez e Bagnaia sul podio Queste dunque alcune delle parole di ...

L’ordine d’arrivo della Sprint del Gp di Francia . 1. Jorge Martin Ducati in 19’49”694 alla velocità media di 164,6 km/h. 2. Marc Marquez Ducati a 2”280 3. Maverick Vinales Aprilia a 4”174 4. Enea Bastianini Ducati a 4”798 5. Aleix Espargaro ...

La sensazione ricavata dal Gran Premio di Francia è che, anche in questo 2024, la lotta per il titolo di MotoGP possa alfine restringersi a Francesco Bagnaia e Jorge Martin . È obbligatorio muoversi con i piedi di piombo, sia perché siamo solamente ...

