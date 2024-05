Mercato Napoli - Manna lavora al colpo dalla Juventus | stabilite le cifre

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 13 maggio 2024) Ilha già iniziato a muovere i primi passi in vista delestivo. Giovanniè pronto al, per cui già sono stateleper la cessione. La stagione si avvia verso il termine, con solamente due giornate rimaste per chiudere definitivamente la Serie A 2023/2024. In casasi guarda già al futuro, con De Laurentiis che ha effettuato già i primi colpi, come quello di assumere Giovannicome Direttore Sportivo. Il dirigente sta già pianificando ilestivo del, in cui ci saranno tanti cambiamenti.è pronto ad effettuare il primoper il suo, con il ...