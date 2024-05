Ergastolo ad Alessia Pifferi per l' omicidio della figlia

(Di lunedì 13 maggio 2024) AGI - La Corte d'Assise di Milano ha condannato all', imputata per l'pluriaggravatodi quasi 18 mesi Diana, abbandonata dal 14 luglio al 20 luglio 2022 e lasciata morire di stenti. I giudici hanno escluso l'aggravantepremeditazione. "È una sentenza giusta, una prima tappa per l'accertamentoverità. Ci ho creduto sempre e con questo verdetto hanno riportato al centro del processo la vittima", ha detto il pm Francesco De Tommasi dopo la condanna.

