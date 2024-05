Medicina estetica - quanto vale il mercato e quali trattamenti preferiscono gli uomini

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 13 maggio 2024) I social media hanno fatto una sorta di miracolo. Perché la condivisione di esperienze e soprattutto di immagini e video ha in pratica reso più vicine, ad ogni età, le tecniche della. E non solo tra le signore. Ildi filler, botulino, acido ialuronico e tanti altri trattamento nel nostro Paese risulta in crescita in tutti i segmenti d’età, compreso quello riguardante giovani e giovanissimi. In un campo ancora largamente dominato dalla richiesta delle donne (che sono oltre l’80%), anche il mondo maschile sta mostrando un crescente interesse alle soluzioni offerte dalla: in particolare, tra glila richiesta deiestetici non chirurgici è aumentata del 25% dal 2008. A diramare i dati, attingendo dal rapporto ...