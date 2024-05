Pub - pizzeria e tanto altro | lo storico Woodstock sui Navigli festeggia i primi 55 anni

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 13 maggio 2024) Tra meno di due settimane compirà 55, ma losuia Milano, il locale ritrovo per i nottambuli e oggi anche punto di riferimento per l'happy hour dei Duemila, non sembra proprio sentire l’età che avanza. Buon compleannoFabio D’Alterio insieme al fratello Patrizio, proseguono felicemente una tradizione di famiglia che continua a tenere il pub,, sempre sulla cresta dell’onda. Gli avventori milanesi lo amano molto, già da quando c’erano la mamma e il papà di Fabio e Patrizio: allora era un bar, ma non ci volle molto per aggiungerci anche la. Chiaramente insieme alla pizza, non potevano mancare le birre, l’abbinata preferita degli italiani: da 200 tipologie all’anno, ...