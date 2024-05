Camila Giorgi | dopo la scomparsa arriva il pignoramento per 464 000 euro da parte del Fisco

Camila Giorgi svela il suo ritiro: "Solo fake news su di me" - camila giorgi svela il suo ritiro: "Solo fake news su di me" - La celebre tennista italo-argentina, camila giorgi, 33 anni, irrompe nel mondo dei social per annunciare ufficialmente il suo ritiro dal tennis professionistico. La notizia giunge mentre il Fisco ...

Dai problemi con il Fisco al ritiro: parla l'avvocato di Camila Giorgi - Dai problemi con il Fisco al ritiro: parla l'avvocato di camila giorgi - Nessuna fuga all'estero o tentativo di scappare dai problemi: sono queste le dichiarazioni rilasciate dall'avvocato di camila giorgi a La Stampa. Cristian Carmelo Nicotra ha voluto esporre la propria ...

Retired tennis star Giorgi in dispute with tax authorities - Retired tennis star giorgi in dispute with tax authorities - camila giorgi has denied reports that her surprise decision to retire from tennis last week was linked to a tax dispute and that she is on the run from the Italian authorities. (ANSA) ...