Milan - Pulisic vale doppio | che numeri per ‘Capitan America’

Milan , Christian Pulisic continua a segnare ed è entra to nella storia del club : ecco il dato che mette l’attaccante americano davanti a Kakà Gli è bastata una sola stagione per prendersi il Milan ed entra re nella storia del club . Stiamo ovviamente ...

Milan o, 13 maggio 2024 - Con la doppietta al Cagliari Christian Pulisic è arrivato a quota 12 gol in campionato. Ed è diventato “il primo centrocampista del Milan a segnare più di 10 reti, esclusi i rigori, in una singola stagione della ...

Behrami: “Vi mostro come migliorare il Milan con 3 acquisti per un totale di 80 milioni” - Behrami: “Vi mostro come migliorare il milan con 3 acquisti per un totale di 80 milioni” - L’ex centrocampista Valon Behrami ritiene che l’olandese del Bologna possa essere l’ideale erede di Olivier Giroud. Valon Behrami a DAZN si è immedesimato in un dirigente del milan e ha illustrato com ...

"Pulisic meglio di Kakà", il Milan celebra il suo Capitan America - "pulisic meglio di Kakà", il milan celebra il suo Capitan America - In campionato è arrivato a 12 gol e ha superato il brasiliano, sottolinea la società. Pioli: “Un top in tutto. E può ancora migliorare” ...

Milan, le certezze per il prossimo futuro sono Pulisic e Leao - milan, le certezze per il prossimo futuro sono pulisic e Leao - Il milan ormai ha chiuso la stagione, con la certezza del secondo posto: lo statunitense e il portoghese saranno gli uomini da cui ripartire ...