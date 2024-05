Pac-Man Mega Tunnel Battle | Chomp Champs - la recensione

(Di lunedì 13 maggio 2024) Le riedizioni dei vecchi classici del videogame sotto forma di massive multiplayer online sono state un po’ la moda degli ultimi anni e Bandai Namco non ha voluto essere da meno. Pac-Manporta il vorace esserino giallo nel mondo deiroyale, l’ennesima reincarnazione di quello che è, a tutti gli effetti, il personaggio più riconoscibile del panorama videoludico, anche più del sempiterno Mario. Immaginate di poter giocare al classico Pac-Man assieme ad altri 63 giocatori e di poter intervenire nei loro labirinti, rubandogli punti preziosi, pappandogli i fantasmini e, perché no, divorando loro stessi in un tripudio di Pac-Cannibalismo. Dove? Pressoché su qualsiasi piattaforma. Incuriositi? Bene, allora affrettatevi a leggere la nostra ...

Pac Man Mega Tunnel Battle ora disponibile - Pac Man mega Tunnel Battle ora disponibile - Bandai Namco Europe annuncia che Pac Man mega Tunnel Battle: Chomp Champs è ora disponibile su console e PC. Pac Man mega Tunnel Battle: Chomp Champs è una nuova versione multiplayer frenetica e ...

Ogni Pac pensi per sé: il divertente Pac-Man Mega Tunnel Battle: Chomp Champs è ora disponibile - Ogni Pac pensi per sé: il divertente pac-man mega Tunnel Battle: Chomp Champs è ora disponibile - Ogni Pac pensi per sé: il divertente pac-man mega Tunnel Battle: Chomp Champs è ora disponibile: sfidatevi in questo titolo di Bandai Namco.

PAC-MAN MEGA TUNNEL BATTLE CHOMP CHAMPS disponibile da oggi - pac-man mega TUNNEL BATTLE CHOMP CHAMPS disponibile da oggi - Bandai Namco Europe S.A.S. annuncia il lancio di pac-man™ mega TUNNEL BATTLE™: CHOMP CHAMPS, una versione multiplayer frenetica e adrenalinica di PAC–MAN™ con il supporto cross-play su console e PC, e ...