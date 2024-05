Festival di Cannes 2024 | quando inizia - madrin - film in concor -o, giu -ia, ospiti e tutte le informazioni

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di lunedì 13 maggio 2024) Ildista per cominciare. È tutto pronto al Palais dess et des Congrès diper l'inizio della nuova edizione delcinematografico che da 77 anni regala al pubblico di Cennes la possibilità di vedere in anteprima tutto il meglio del cinema contemporaneo...