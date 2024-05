Una marea rosa invade Roma | il video spettacolare dall'alto Al dare il via è la figlia di Mattarella

(Di lunedì 13 maggio 2024) Unasuggestiva e tuttaha invaso la capitale. Sono le donne che corrono contro il tumore al seno e per la prevenzione. Il Presidente della Repubblica Sergioera presente in questa 25esima edizione della Race for the Cure diche ha battuto un nuovo record con 150.000 presenze, riconfermandosi la più grande manifesta...

Un’ondata rosa per sostenere le donne in terapia oncologica. Erano circa in duecento ieri mattina in piazza Farinata degli Uberti per il flash mob ’Donna dopo donna’ organizzato da Astro in collaborazione con l’Uisp Empolese Valdelsa. Una marea ...

Marea fucsia a Padova con la Pink Run - marea fucsia a Padova con la Pink Run - La corsa tutta al femminile ha come obiettivo la raccolta fondi per il Centro Veneto Progetti Donna e per l'associazione La Miglior vita possibile ...

Melilli, San Sebastiano: ieri pienone per Gabbani, oggi in piazza Rosa Chemical e BNKR44 - Melilli, San Sebastiano: ieri pienone per Gabbani, oggi in piazza rosa Chemical e BNKR44 - Ruggero Sardo e Chiara Esposito saranno dei perfetti padroni di casa nel presentare un variegato cast artistico, iniziando dal più scatenato gruppo folk in attività che dai primi anni ‘90 sono ...