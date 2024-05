Alessia Pifferi condannata all' ergastolo per la morte della figlia Diana

(Di lunedì 13 maggio 2024)è stataall'per aver lasciato morire di stenti ladi 18 mesi, abbandonata a casa da sola per 6 giorni nel luglio del 2022. Lo ha deciso oggi la Corte di Assise di Milano. "È un dolore atroce. Si è dimenticata di essere una madre. Ora non riuscirei a dire nulla. Deve pagare per quel che ha fatto. Se si fosse pentita e avesse chiesto scusa… Ma non l'ha fatto". Così Maria, la mamma di, commentando la sentenza.

