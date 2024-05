Atalanta - cosa manca per l'accesso in Champions League

Si avvicina la prima edizione col nuovo format della Champions League , che nella stagione 2023/ 2024 abolisce la fase a gironi per come la conosciamo fin qui e proporrà un girone unico con le squadre divise per fasce e con otto sfide secche in base ...

Si conclude domani la stagione europea del l’AN Brescia con l’ultima partita dei quarti di finale della Champions League di Pallanuoto . I lombardi non hanno più nulla da chiedere a quest’annata ricca di alti e bassi che terminerà con la sfida in ...

Juve in Champions, primo obiettivo: ora la coppa, poi il futuro di Allegri - Juve in champions, primo obiettivo: ora la coppa, poi il futuro di Allegri - "Mercoledì la finale di Coppa Italia proprio contro Gasp: serve una trasfigurazione". Tuttosport, nell'edizione di oggi, dedica l'apertura in prima pagina alla qualificazione in champions league della ...

Pagina 2 | Di Vaio spaventa la Juve: "Vogliamo confermare Motta, Bologna ha un progetto" - Pagina 2 | Di Vaio spaventa la Juve: "Vogliamo confermare Motta, Bologna ha un progetto" - Il ds rossoblù: "Abbiamo basi solide, il nostro desiderio è dare continuità". Saputo a Bologna: "champions straordinaria", rendez-vous con Thiago

Pagina 1 | Bologna, Di Vaio sul futuro di Thiago Motta: "Conferma per la Champions" - Pagina 1 | Bologna, Di Vaio sul futuro di Thiago Motta: "Conferma per la champions" - Di Vaio ha poi proseguito: "Noi siamo sempre andati in campo con la mentalità e la testa per continuare a fare bene nonostante si parlasse di noi più in merito alle partenze di giocatori e mister piut ...