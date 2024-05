Milano - Alessia Pifferi condannata all' ergastolo Lasciò morire di stenti la figlia Il pm | Ha recitato

Il pm di Milano Francesco De Tommasi ha chiesto la condanna all'ergastolo per Alessia Pifferi , la 38enne in carcere per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di 18 mesi abbandonandola da sola in casa per sei giorni nel luglio 2022. È ...

Alessia Pifferi è stata condannata all'ergastolo per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di 18 mesi, abbandonata a casa da sola per 6 giorni nel luglio del 2022. Lo ha deciso oggi la Corte di Assise di Milano .

