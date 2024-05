Pitbull aggredisce bimba di due anni e mezzo | è gravissima

(Di lunedì 13 maggio 2024) Unadi soli dueè stata aggredita e ferita molto gravemente da unmentre giocava con la gemella. E’ accaduto oggi (13 maggio) in un appartamento di via Picardi 124 nel Comune di Sesto San Giov, in provincia di Milano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorsi sanitari: la bambina è stata trasportata in codice rosso con elisoccorso a Bergamo; mentre è rimasta illesa la sorellina. A tentare disperatamente di mettere in salvo le piccole, la zia, una giovane ragazza di origine sudamericana, che ha riportato ferite profonde ed è stata trasferita in codice giallo all’ospedale Niguarda di Milano. Faceva da baby-sitter alle gemelline: prima ha lottato con l’animale, riportando profonde lesioni alle mani, e poi, dopo aver rinchiuso le nipotine in una stanza, è ...

