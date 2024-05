Aumentano gli interventi chirurgici negli ospedali toscani

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 13 maggio 2024) Firenze, 13 maggio 2024 –glidella Toscana: nel 2023 sono stati 243.807, +12,1% rispetto al 2022, +20,2% rispetto al 2021 e +38,5% rispetto al 2020. I numeri eguagliano quasi quelli il 2019, con una differenza del 2,7 percento da attribuire in buona parte (68,5 per cento) al numero minore di parti cesarei e altrilegati alla gravidanza: 3886 in meno in tutto, conseguenza anche della denatalità diffusa in Toscana come nel resto d’Italia. Questi dati emergono dal report dell’Agenzia regionale di sanità. Dopo l’ostetricia, le specialità che hanno mostrato il maggior decremento di volumi operatori sono l’ortopedia (-1,9% nel 2023 sul 2019, 1.219in meno) e l’oculistica (-9,6%, 1.092 ...