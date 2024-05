I socialisti vincono in Catalogna dopo 13 anni - ma per governare devono allearsi con gli indipendentisti

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 13 maggio 2024) Le elezioni sono andate male per i partiti. Hanno vinto icatalani, che però non hanno i seggi necessari per arrivare alla maggioranza assoluta: ne hanno ottenuti 42, ne servono 68. L'ex governatore in esilio, Carles Puigdemont, vuole un governo "di obbedienza nettamente catalana"