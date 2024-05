Gianni Morandi ESALTA il Bologna in Champions | Risultato di alto livello THIAGO MOTTA? Spero rimanga

Tredici Pietro ha annunciato il suo ritorno e l'ha fatto con una foto di sé col volto tumefatto, come dopo una rissa. Anche il padre Gianni ha condiviso la foto.Continua a leggere

In tanti hanno celebrato i 70 anni della televisione Italiana, con trasmissioni fiume, preferendo un personaggio televisivo ad un altro e facendo tante omissioni. Solo Gianni Morandi , il bolognesissimo Gianni , ha confezionato un programma che , ...

Gianni Morandi , una domenica speciale. Il cantante si rivede con Amadeus e Giovanna a Bologna: “incontro fra grandi amici” Gianni Morandi è stato raggiunto a Bologna dal noto conduttore Amadeus e sua moglie Giovanna. Per Gianni e per sua moglie ...

Il rapper Tredici Pietro torna con il singolo Big Panorama - Il rapper Tredici Pietro torna con il singolo Big Panorama - Tredici Pietro, figlio di gianni morandi, aveva già dato un indizio della nuove release ai fan attraverso un post su Instagram pubblicato nei giorni scorsi: una foto in cui appare ferito e sanguinante ...

Rovazzi, guai dopo il finto furto: ”Ti devi vergognare” Il video - Rovazzi, guai dopo il finto furto: ”Ti devi vergognare” Il video - Boomerang per Fabio Rovazzi: il finto furto del telefono in diretta ha fatto scatenare i social, ma in negativo! Tutti lo accusano di procurato allarme ...

L'ex presidente onorario dopo la qualificazione europea: "Dobbiamo ringraziare tre persone: il presidente Saputo, Sartori e l'allenatore" - L'ex presidente onorario dopo la qualificazione europea: "Dobbiamo ringraziare tre persone: il presidente Saputo, Sartori e l'allenatore" - L'ex presidente onorario dopo la qualificazione europea: "Dobbiamo ringraziare tre persone: il presidente Saputo, Sartori e l'allenatore" ...