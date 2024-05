Si ferma Osimhen per un affaticamento muscolare - out anche Lindstorm e Mazzocchi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.49: L’appuntamento è per domani con altre due gare degli italiani, Grazie per averci seguito e buon pomeriggio! 15,48: Il 9-4 conclusivo è un risultato piuttosto bugiardo ma gli azzurri dopo aver ...

Prima vittoria in carriera in un Grand Prix per il giapponese Koki Kano . Lo spadista nipponico trionfa a Cali , battendo in finale l’ungherese Gergely Siklosi per 15-8. Stesso medesimo punteggio con cui Kano ha battuto l’altro magiaro Mate Tamas ...

Napoli, maledizione senza fine: ennesima tegola per gli azzurri - Napoli, maledizione senza fine: ennesima tegola per gli azzurri - Prosegue la stagione horror del Napoli, ulteriori problemi per i partenopei in vista delle ultime due sfide in campionato ...

Napoli report: si ferma Lindstrom per lombalgia - Napoli report: si ferma Lindstrom per lombalgia - Napoli, report dell'allenamento: out Lindstrom per lombalgia, lavoro di recupero per Osimhen a causa di un affaticamento muscolare ...

Napoli, affaticamento muscolare per Osimhen. Si ferma Lindstrom - Napoli, affaticamento muscolare per Osimhen. Si ferma Lindstrom - La compagine di Francesco Calzona si è allenata in quel di Castel Volturno per preparare al meglio la sfida contro la Fiorentina.