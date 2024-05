Mo | raid Israele - ucciso dipendente Om - ferito un altro**

Durante gli attacchi missilistici russi a Kiev la scorsa notte è stata distrutta l'abitazione, per fortuna vuota, di un impiegato locale dell'ambasciata d'Italia, un cittadino ucraino che ha acquisito anche la cittadinanza italiana. Secondo fonti ...

Gaza, 11 apr. (Adnkronos) – E morto il dipendente della Mezzaluna Rossa Palestinese ferito dalle forze israeliane due settimane fa durante l’assalto all’ ospedale al-Amal di Khan Younis. Mohammed Abdul Latif Abu Saeed è deceduto per le ferite ...

Vandali scatenati: abbattuti i paletti dell'illuminazione pubblica della villa - Vandali scatenati: abbattuti i paletti dell'illuminazione pubblica della villa - Si tratta del secondo raid nel giro di poco tempo: prima erano stati sradicati quelli posti nei pressi del cancello d'ingresso ...

Raffica di raid, sale la rabbia. E gli esercenti lanciano l’idea: "Ristori a chi subisce danni" - Raffica di raid, sale la rabbia. E gli esercenti lanciano l’idea: "Ristori a chi subisce danni" - Confesercenti: "Tante piccole attività si sentono sole, da tempo chiediamo azioni decise". L’esempio della Camera di commercio di Firenze: fondi straordinari a livello locale per rialzarsi.

Ucraina: donna di 98 anni percorre 10 chilometri a piedi per abbandonare il Donbass occupato dai russi - Ucraina: donna di 98 anni percorre 10 chilometri a piedi per abbandonare il Donbass occupato dai russi - «Un maggior sostegno è in arrivo, gli alleati hanno ascoltato il tuo appello». Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg si è rivolto con parole rassicuranti a Volodymyr Zelensky durante una ...