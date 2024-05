Illustrazione dei soggetti delle ‘lance d’oro’ 2024 - l’incontro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 13 maggio 2024) Arezzo, 13 maggio– Si svolgerà venerdì 17 maggio, alle ore 21,15, il tradizionale incontro per illustrare ia cui saranno dedicate leormai imminenti Giostre del Saracino. Organizzata dalla Società storica aretina d’intesa con i Quartieri a rotazione, l’iniziativa è in programma quest’anno nella sede del Quartiere di Porta Santo Spirito, nel Bastione di Ponente in via Spinello. Ad illustrare la figura di Giorgio Vasari (1511-1574), cui è dedicata la lancia d’oro della Giostra di giugno nel 450.o anniversario della morte, sarà lo storico dell’arte Michele Loffredo. Nato ad Arezzo, Vasari fu pittore, scultore e scrittore d’arte. Artista ufficiale di Cosimo I dei Medici, fu tra i maggiori architetti del manierismo toscano. A Firenze ideò la sistemazione degli Uffizi e ...