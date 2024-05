Fece Morire la Figlia NEonata di Stenti - Alessia Pifferi Condannata all' Ergastolo

(Di lunedì 13 maggio 2024) Milano -è stataall'dalla Corte di Assise di Milano per la morte dellaDiana, lasciata sola e abbandonata a casa per sei giorni nel luglio del 2022. La pubblica accusa aveva richiesto la pena massima, mentre la difesa aveva chiesto l'assoluzione, sostenendo chenon avesse intenzione di uccidere la piccola e che il reato commesso fosse abbandono di minore. Il pubblico ministero Francesco De Tommasi ha commentato la sentenza come "giusta" e ha sottolineato che con questo verdetto si è riportata al centro del processo la vittima. D'altra parte, la madre diha espresso un dolore atroce per l'accaduto, dichiarando che suadeve pagare per ciò che ha fatto e che non è ...

