Milan - Olivier Giroud dice addio al Diavolo | l’annuncio ufficiale

(Di lunedì 13 maggio 2024) Dopo più di 100 partiteha annunciato il suoal: il messaggiodell’attaccante francese Vecchio a chi? Anche in questa stagioneha dimostrato di essere uno degli elementi più importanti del. A 37 anni il francese ha collezionato ben 33 presenze in Serie A, condite da ben 14 goal e 8 assist. Numeri che fanno impressione e che fanno capire la sua importanza all’interno dello schema tattico rossonero. Come tutte le cose belle, però, anche l’esperienza dialè destinata a finire. Il suo contratto scadrà il prossimo 30 giugno e il francese ha deciso di non rinnovare e trasferirsi all’estero. Lo aspetta una nuova esperienza oltreoceano, in MLS. Dopo mesi ...