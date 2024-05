Non solo Kosovo - perché è a Skopje la nuova crisi balcanica

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 13 maggio 2024) Come era prevedibile la vittoria dei nazionalisti nelle elezioni aaccende la tensione tra vicini e Bruxelles: le massime autorità europee hanno infatti reagito alle dichiarazioni dellapresidente della Macedonia del Nord, Gordana Silianovska, che tenta di “dare fuoco” all’Accordo di Prespa chiamando il proprio Paese Macedonia e non Nord Macedonia, come dal suddetto accordo. Si temono infiltrazioni esterne per aprire un nuovo fronte in un’area dove già c’è la fortissima tensione trae Serbia. QuiIn occasione del giuramento della presidente della Macedonia del Nord, Gordana Silianovska, la neo eletta ha chiamato il Paese “Macedonia “, nonostante nel testo del giuramento, recitato dal presidente uscente del Parlamento, Jovan Mitreski, invitando Silianovska a ripeterlo, il Paese fosse chiamato ...