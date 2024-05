Firenze - Bruno Canino e Paolo Ardinghi in concerto al Cherubini

(Di lunedì 13 maggio 2024), 13 maggio 2024 - Uno degli incontri più apprezzati della classica italiana e internazionale, per una collaborazione che si rinnova da quasi vent’anni. Tra i maggiori pianisti di tutti i tempi,ritrova il violino dineldi martedì 14 maggio alla Sala del Buonumore del Conservatoriodi(ore 21), per la stagione 2024 di Toscana Classica. In programma tre pagine straordinarie dedicate al binomio violino pianoforte: apre la “Sonata in do maggiore k 303” che Wolfgang Amadeus Mozart compose nel soggiorno a Mannheim per Maria Elisabetta, Elettrice del Palatinato, e da cui emerge, per la prima volta nella letteratura mozartiana, il rapporto complice e paritetico tra pianoforte e violino. Seguono due ...

