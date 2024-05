(Di lunedì 13 maggio 2024) Così Valerio Dea margine dell’evento di presentazione del ‘Bilancio disocio-economico’ diItalia “Sono molto orgoglioso che il team The European House -abbia misurato, attraverso la nostra griglia metodologica interpretativa dell'italiano che guarda a quattro capitali - economico, sociale, ambientale e cognitivo - le implicazioni didi

Lidl, De Molli (Ceo Ambrosetti): "Ha impatto determinante per crescita ecosistema industriale" - lidl, De molli (Ceo Ambrosetti): "Ha impatto determinante per crescita ecosistema industriale" - Milano, 13 mag. - (Adnkronos) - “Sono molto orgoglioso che il team The European House - Ambrosetti abbia misurato, attraverso la nostra ...

Lidl, nel 2022 impatto su Pil italiano di 7,2 mld - lidl, nel 2022 impatto su Pil italiano di 7,2 mld - E' quanto emerge dal bilancio di impatto socio-economico di lidl in Italia presentato oggi ...

“Israele e i palestinesi in poche parole”: Marco Travaglio presenta il suo libro al Salone di Torino. Rivedi l’incontro - “Israele e i palestinesi in poche parole”: Marco Travaglio presenta il suo libro al Salone di Torino. Rivedi l’incontro - Corruzione in Liguria, Spinelli risponde al gip: “Ho detto tutto”. Si indaga sulle forniture di mascherine e sui soldi delle cliniche a Toti Russia, il ministro Lavrov provoca: “Se l’Occidente vuole ...