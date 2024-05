La piccola Diana morta di stenti - la madre Alessia Pifferi condannata all’ergastolo

(Di lunedì 13 maggio 2024) Leffe.è stataper aver lasciato morire dila figliadi 18 mesi, abbandonata a casa da sola per 6 giorni nel luglio del 2022. Lo ha deciso nel primo pomeriggio di lunedì 13 maggio la Corte di Assise di Milano. Il reato che le veniva contestato è omicidio volontario pluriaggravato, con le aggravanti della premeditazione, del rapporto-figlia e dei futili motivi. La pubblica accusa aveva chiesto l’ergastolo: “L’imputata ha avuto un atteggiamento scellerato nei confronti della figlia – aveva dichiarato il pm De Tommasi nelle sue conclusioni -. Voleva divertirsi e avere i suoi spazi in vacanza con il compagno. Con dolo diretto ha accettato la morte della sua bimba. Ha lasciato che il destino la sbarazzasse di lei, ...

